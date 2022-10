Una vita piena: dal tragico incidente a poliziotto ad honorem. La storia di Fabrizio Torsi (Di sabato 1 ottobre 2022) Ha ricevuto direttamente dalle mani del capo della polizia Lamberto Giannini quella pergamena che vale una vita. Fabrizio Torsi, da ieri, è poliziotto ad honorem. Un riconoscimento che viene dato in casi eccezionali, e Fabrizio è un caso eccezionale. “A dicembre – ci racconta – sono stato chiamato dal questore di Livorno Roberto Massucci perché aveva scelto me per andare nelle scuole a fare prevenzione: sono sempre andato a spiegare ai ragazzi come si deve indossare il casco”. Torsi riceve la pergamena dalle mani del capo della polizia GianniniFabrizio ebbe un incidente il 17 agosto 1984. Stava rientrando in Vespa da Rimini con un amico, gli caddero gli occhiali, la Vespa perse aderenza e finì sotto un camion. Il suo caro amico Stefano ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 1 ottobre 2022) Ha ricevuto direttamente dalle mani del capo della polizia Lamberto Giannini quella pergamena che vale una, da ieri, èad. Un riconoscimento che viene dato in casi eccezionali, eè un caso eccezionale. “A dicembre – ci racconta – sono stato chiamato dal questore di Livorno Roberto Massucci perché aveva scelto me per andare nelle scuole a fare prevenzione: sono sempre andato a spiegare ai ragazzi come si deve indossare il casco”.riceve la pergamena dalle mani del capo della polizia Gianniniebbe unil 17 agosto 1984. Stava rientrando in Vespa da Rimini con un amico, gli caddero gli occhiali, la Vespa perse aderenza e finì sotto un camion. Il suo caro amico Stefano ...

