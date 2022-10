Torino, Juric intende mettere la museruola a Lobotka e Kvaratskhelia (Di sabato 1 ottobre 2022) Dopo due settimane di stop torna il campionato con la sfida tra Napoli e Torino. Le due compagini si affronteranno alle 15 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Santa Maria Capua Vetere. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si focalizza sulle scelte tattiche di Ivan Juric, allenatore del Torino che ha intenzione di ottenere punti dalla sfida odierna dopo le due sconfitte in campionato: “L’impressione è che la prima mossa del Toro anti-Napoli riguardi proprio l’attacco. Juric potrebbe derogare al suo tipico schema con due trequartisti puri, scivolando dal due-uno all’uno-due. Una mossa agevolata dalle caratteristiche di Miranchuk: più seconda punta, meno trequarti”. “Accanto avrà Sanabria e alle spalle Vlasic, al quale sarà chiesto anche di spegnere Lobotka, una delle principali fonti di ... Leggi su napolipiu (Di sabato 1 ottobre 2022) Dopo due settimane di stop torna il campionato con la sfida tra Napoli e. Le due compagini si affronteranno alle 15 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Santa Maria Capua Vetere. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si focalizza sulle scelte tattiche di Ivan, allenatore delche ha intenzione di ottenere punti dalla sfida odierna dopo le due sconfitte in campionato: “L’impressione è che la prima mossa del Toro anti-Napoli riguardi proprio l’attacco.potrebbe derogare al suo tipico schema con due trequartisti puri, scivolando dal due-uno all’uno-due. Una mossa agevolata dalle caratteristiche di Miranchuk: più seconda punta, meno trequarti”. “Accanto avrà Sanabria e alle spalle Vlasic, al quale sarà chiesto anche di spegnere, una delle principali fonti di ...

AlfonsoFofo60 : RT @Torrenapoli1: Il #Torino di #Juric Ci ha sempre dato fastidio Battuto l'anno scorso 1-0 per il rotto della cuffia Quest'anno aveva ini… - tuttonapoli : Gazzetta - Torino a Napoli a viso aperto: Juric cambia l'attacco per la sfida a Spalletti - cn1926it : #Juric col doppio trequarti per arginare #Lobotka e #Kvaratskhelia: occhio a #Miranchuk – GdS - cn1926it : FOCUS AVVERSARIO – Il #Torino di #Juric va preso per le corna: brutto, scorbutico e ostico -