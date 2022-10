Stangata anche sui condomini. Aumenti fino al 50%: ecco perché (Di sabato 1 ottobre 2022) Gli Aumenti delle bollette energetiche spingono verso l’alto tutti i costi di gestione e amministrazione dei condomini. Il conto è salato: fino al 50% in più Leggi su ilgiornale (Di sabato 1 ottobre 2022) Glidelle bollette energetiche spingono verso l’alto tutti i costi di gestione e amministrazione dei. Il conto è salato:al 50% in più

infoiteconomia : Bollette della luce, non basta la nuova stangata in Sardegna: 'L'Enel pretende anche conguagli prescritti' - riccardogguerra : @putino Anche perché fa proprio parte della dottrina sovietica agitare uno specchietto per poi calare la stangata all'ignara controparte. - ItaliaStartUp_ : Bollette della luce, non basta la nuova stangata in Sardegna: 'L'Enel pretende anche conguagli prescritti' - Casted… - news_bologna : Caro energia, su le bollette anche per il Comune: in arrivo stangata da 30-40 milioni - Nutizieri : Caro energia, su le bollette anche per il Comune: in arrivo stangata da 30-40 milioni -