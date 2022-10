Serie C 2022/2023: Crotone ok contro Juve Stabia, a segno l’ex Gomez (Di sabato 1 ottobre 2022) Il Crotone batte di misura la Juve Stabia nella sfida valida per la sesta giornata del girone C della Serie C 2022/2023. A regalare i tre punti ai calabresi, che proseguono la propria striscia di risultati positivi, è il gol dell’ex siglato da Guido Gomez al 71?, con un tiro centrale ma potente su una punizione a due fischiata in area stabiese per la palla trattenuta a terra da Maggioni dopo l’incursione travolgente di Kargbo. In generale, la vittoria del Crotone appare più che meritata per quanto fatto vedere lungo tutto l’arco dei 90?: gli uomini di Lerda spingono fortissimo fin dalle prime battute, con la Juve Stabia che riesce a rifugiarsi spesso in calcio d’angolo (ben sei i corner battuti nei ... Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) Ilbatte di misura lanella sfida valida per la sesta giornata del girone C della. A regalare i tre punti ai calabresi, che proseguono la propria striscia di risultati positivi, è il gol delsiglato da Guidoal 71?, con un tiro centrale ma potente su una punizione a due fischiata in area stabiese per la palla trattenuta a terra da Maggioni dopo l’incursione travolgente di Kargbo. In generale, la vittoria delappare più che meritata per quanto fatto vedere lungo tutto l’arco dei 90?: gli uomini di Lerda spingono fortissimo fin dalle prime battute, con lache riesce a rifugiarsi spesso in calcio d’angolo (ben sei i corner battuti nei ...

