Sanità, in lista di attesa per un intervento di routine: paziente chiamata dopo 11 anni (Di sabato 1 ottobre 2022) È noto che le liste di attesa sono piuttosto lunghe, così come le relative tempistiche. Lo sa bene una signora chiamata dall’ospedale per fissare un appuntamento dopo ben 11 anni. Arco di tempo in cui la protagonista di questa surreale vicenda, una donna, non aveva più necessità delle cure. Leggi anche: Sanità, UGL Salute chiede la riforma sul Sistema Emergenza Urgenza: “È un atto dovuto” In lista di attesa per operarsi viene chiamata dopo 11 anni È successo a Como, l’ospedale Sant’Anna ha chiamato la paziente che era in lista di attesa per sottoporsi ad un intervento di routine ben 11 anni fa. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 1 ottobre 2022) È noto che le liste disono piuttosto lunghe, così come le relative tempistiche. Lo sa bene una signoradall’ospedale per fissare un appuntamentoben 11. Arco di tempo in cui la protagonista di questa surreale vicenda, una donna, non aveva più necessità delle cure. Leggi anche:, UGL Salute chiede la riforma sul Sistema Emergenza Urgenza: “È un atto dovuto” Indiper operarsi viene11È successo a Como, l’ospedale Sant’Anna ha chiamato lache era indiper sottoporsi ad undiben 11fa. ...

matteorenzi : Ci vogliono mesi per una mammografia, una TAC, un esame. Ma non si parla più di sanità. Durante il Covid tutti i la… - TeresaBellanova : Per una mammografia, una Tac, un esame diagnostico, ci vogliono mesi. Ma di sanità non si parla. Durante il Covid… - elenabonetti : Di sanità non parla più nessuno. Hanno dimenticato le liste d’attesa, la pandemia, i medici eroi e eroine. Noi siam… - CorriereCitta : Sanità, in lista di attesa per un intervento di routine: paziente chiamata dopo 11 anni - giorgiobarbarin : Como, era in lista d'attesa per un intervento nel 2011: la chiamano 11 anni dopo. Verifiche della Regione Lombardia… -