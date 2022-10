Napoli-Torino 3-1, azzurri calano tris e provano fuga (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il Napoli batte il Torino per 3-1 nell’anticipo dell’ottava giornata della Serie A e sale a 20 punti, consolidando il primo posto in classifica. I granata rimangono a quota 10. La formazione di Spalletti ipoteca il successo nella prima frazione grazie ad un avvio eccellente. Anguissa sblocca il risultato al 6? e concede il bis al 12?. Kvaratskhelia chiude virtualmente i conti al 37? con il tris. Il Torino accorcia le distanze al 44? con Sanabria: troppo poco per riaprire il match. LA PARTITA – Il Napoli alza il ritmo dopo 5 minuti e sfonda. Mario Rui, azionato da Kvaratskhelia, divora la fascia sinistra e arriva al cross. Anguissa si catapulta in area, colpo di testa perfetto e palla in rete: 1-0. Il Torino sbanda e concede una prateria all’11’ alla ripartenza di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – Ilbatte ilper 3-1 nell’anticipo dell’ottava giornata della Serie A e sale a 20 punti, consolidando il primo posto in classifica. I granata rimangono a quota 10. La formazione di Spalletti ipoteca il successo nella prima frazione grazie ad un avvio eccellente. Anguissa sblocca il risultato al 6? e concede il bis al 12?. Kvaratskhelia chiude virtualmente i conti al 37? con il. Ilaccorcia le distanze al 44? con Sanabria: troppo poco per riaprire il match. LA PARTITA – Ilalza il ritmo dopo 5 minuti e sfonda. Mario Rui, azionato da Kvaratskhelia, divora la fascia sinistra e arriva al cross. Anguissa si catapulta in area, colpo di testa perfetto e palla in rete: 1-0. Ilsbanda e concede una prateria all’11’ alla ripartenza di ...

