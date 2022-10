Musetti-Huesler oggi, semifinale ATP Sofia: programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di sabato 1 ottobre 2022) oggi sabato 1° ottobre andranno in scena le semifinali del torneo ATP 250 di Sòfia. Lorenzo Musetti affronterà Marc-Andrea Huesler partendo con i favori del pronostico contro il rognoso svizzero. Il tennista italiano, che nei primi due turni ha liquidato Lazarov e Struff, dovrà ora giocare un altro incontro di spessore sul cemento della capitale bulgara se vorrà accedere all’atto conclusivo. L’appuntamento sarà alle ore 15.00 sul Campo Centrale, sarà la prima semifinale di giornata ad allietare il pubblico. L’attuale numero 30 al mondo incrocerà il numero 95 del ranking ATP. In palio l’accesso alla finale da disputare contro il vincente del confronto tra il nostro Jannik Sinner e il danese Rune: si sogna un derby italiano per la conquista del trofeo. Di seguito il calendario completo, il programma ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022)sabato 1° ottobre andranno in scena le semifinali del torneo ATP 250 di Sòfia. Lorenzoaffronterà Marc-Andreapartendo con i favori del pronostico contro il rognoso svizzero. Il tennista italiano, che nei primi due turni ha liquidato Lazarov e Struff, dovrà ora giocare un altro incontro di spessore sul cemento della capitale bulgara se vorrà accedere all’atto conclusivo. L’appuntamento sarà alle ore 15.00 sul Campo Centrale, sarà la primadi giornata ad allietare il pubblico. L’attuale numero 30 al mondo incrocerà il numero 95 del ranking ATP. In palio l’accesso alla finale da disputare contro il vincente del confronto tra il nostro Jannik Sinner e il danese Rune: si sogna un derby italiano per la conquista del trofeo. Di seguito il calendario completo, il...

