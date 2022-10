Moto3 | GP Thailandia | qualifiche | la debacle Aspar ed il record di Foggia

(Di sabato 1 ottobre 2022) Il GP didellaregala grandi sorprese, almeno nelle. Dennisritorna in pole position dopo un po’ di tempo, e lo fa con un tempo. Dall’altro lato, il Teamvive una delle giornate più difficili della stagione: né Izan Guevara né Sergio Garcia riescono ad agguantare un posto in top ten. Quanto inciderà sulla corsa mondiale? Lo scopriremo domani, quando partirà il GP. MotoGP, GP: orari e programmazione TV, GP: cosa succede nelle? Il primo colpo di scena avviene nel Q1, dove troviamo Garcia. Lo spagnolo è sempre più in difficoltà in questo finale di stagione, e ne risente soprattutto la sua abilità (mai eccezionali, se dobbiamo ...

sportli26181512 : Moto3, GP Thailandia a Buriram. Pole record di Foggia, 2° Masia e 3° Sasaki: Pole di Dennis Foggia a Buriram: il pi… - zazoomblog : Motomondiale: Gp Thailandia. Moto3 Foggia conquista la pole - #Motomondiale: #Thailandia. #Moto3 - OdeonZ__ : Thailandia, grande pole di Foggia. 4° Nepa, 7° Rossi, indietro Guevara e Garcia - sportface2016 : #Moto3 #ThaiGP, risultati e classifica qualifiche: griglia di partenza, pole #Foggia, #Migno solo 14° -

Domani garaalle 7, Moto2 alle 8.20 e MotoGP alle 10, tutto in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW La griglia di partenza 1 M. BEZZECCHI 1:29.671 2 J. ...Capolavoro del riminese Marco Bezzecchi, che incentra la prima pole position della sua carriera e partirà davanti a tutti nella gara di ... Curioso, i due lottavano al vertice della...Marco Bezzecchi domani mattina scatterà dalla prima casella del GP di Thailandia. In una corsa al titolo di MotoGP ormai alle battute finali, in questo 17esimo e quartultimo appuntamento del Mondiale, ...Il pilota italiano (Honda Leopard Racing) ha battuto il record della pista di Buriram BURIRAM (THAILANDIA) (ITALPRESS) - Uno straordinario ...