Meteo | buone notizie | l’Ottobrata fa tornare l’estate | Temperature record | ecco dove

(Di sabato 1 ottobre 2022) Il maltempo dell’ultima settimana ci ha fatto pensare che l’autunno fosse ufficialmente arrivato, ma non è ancora così. La pioggia torrenziale e le correnti fresche hanno accompagnato l’arrivo dell’autunno il 21 Settembre scorso, ma adesso una nuova ondata di caldo si abbatterà sull’Italia facendo riquasi estive. Non sarà troppo strano, dunque, se la prossima settimana qualche intraprendente tornerà a solcare le spiaggie italiane -specialmente quelle del sud e delle isole maggiori- per un ultima nuotata prima dell’inverno. Ottobrata farà riil caldo su tutta la penisola, ma si farà attendere. Durante il weekend sono ancora previste piogge e violenti rovesci, soprattutto in Sicilia settentrionale, Calabria, Campania, Basilicata e Puglia. Un’instablità che dovrebbe sollevarsi all’arrivo della ...