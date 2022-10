L’Atalanta Primavera strappa il pari contro l’Inter: 1-1 e si rivede Vorlicky (Di sabato 1 ottobre 2022) Bergamo. L’Atalanta Primavera di Marco Fioretto riesce a muovere la classifica sul campo dei campioni in carica. Dopo la vittoria contro la Sampdoria, arriva anche un pareggio contro l’Inter: a Sesto San Giovanni la sfida della 6ª giornata del Campionato Primavera 1 termina 1-1. Segnali di crescita per i giovani della Dea, che dopo le 4 sconfitte consecutive in altrettante partite hanno iniziato a trovare la quadra puntando su uno zoccolo duro di ragazzi italiani, a cui si è aggiunto il classe 2002 Vorlicky, fuori quota della Primavera che è tornato in campo con la prima squadra giovedì nell’amichevole con la Pro Patria (segnando una doppietta). Con l’Inter privo della star Valentin Carboni, probabilmente il giocatore più forte ... Leggi su bergamonews (Di sabato 1 ottobre 2022) Bergamo.di Marco Fioretto riesce a muovere la classifica sul campo dei campioni in carica. Dopo la vittoriala Sampdoria, arriva anche un pareggio: a Sesto San Giovanni la sfida della 6ª giornata del Campionato1 termina 1-1. Segnali di crescita per i giovani della Dea, che dopo le 4 sconfitte consecutive in altrettante partite hanno iniziato a trovare la quadra puntando su uno zoccolo duro di ragazzi italiani, a cui si è aggiunto il classe 2002, fuori quota dellache è tornato in campo con la prima squadra giovedì nell’amichevole con la Pro Patria (segnando una doppietta). Conprivo della star Valentin Carboni, probabilmente il giocatore più forte ...

