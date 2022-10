Jimmy Carter, 39° Presidente degli Stati Uniti (Di sabato 1 ottobre 2022) James Earl Carter, detto Jimmy, nasce in Georgia il 1° ottobre del 1924. Politico ed ex militare statunitense, Carter fu il 39º Presidente degli Stati Uniti d’America dal 1977 al 1981. Il futuro Presidente studiò e si laureò presso l’Accademia Navale del Maryland. Pochi anni dopo, lavorò all’interno di sottomarini prestando servizio alla Marina degli Stati Uniti. Dopo la morte di suo padre, però, lasciò la carriera militare prendendo le redini dell’azienda agricola della sua famiglia. Jimmy Carter – Photo credits: webCarter al Governo della Georgia Ritornato nella sua città natale, Carter si buttò in politica e divenne 76º ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 ottobre 2022) James Earl, detto, nasce in Georgia il 1° ottobre del 1924. Politico ed ex militare statunitense,fu il 39ºd’America dal 1977 al 1981. Il futurostudiò e si laureò presso l’Accademia Navale del Maryland. Pochi anni dopo, lavorò all’interno di sottomarini prestando servizio alla Marina. Dopo la morte di suo padre, però, lasciò la carriera militare prendendo le redini dell’azienda agricola della sua famiglia.– Photo credits: webal Governo della Georgia Ritornato nella sua città natale,si buttò in politica e divenne 76º ...

