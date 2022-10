Iran, studenti in piazza a Roma a sostegno delle proteste: “Qui per tutte le vittime del regime”. Manifestanti cantano Bella Ciao (Di sabato 1 ottobre 2022) Dopo lo scoppio delle proteste in a Teheran, in seguito alla morte di Mahsa Amini, la donna curda di 22 anni che ha perso la vita mentre si trovava in stato di fermo da parte della polizia, gli studenti Iraniani scendono in piazza anche a Roma contro il regime. “Noi siamo qui per Mahsa – ha dichiarato uno dei partecipanti al microfono – ma siamo qui anche per tutte quelle ragazze uccise in passato dal governo. Loro ci sparano contro, mentre noi siamo a mani libere” Il corteo, al quale ha partecipato un migliaio di persone, è partito da piazza della Repubblica ha raggiunto piazza Madonna di Loreto, nei pressi di piazza Venezia. Al termine della manifestazione diversi studenti e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Dopo lo scoppioin a Teheran, in seguito alla morte di Mahsa Amini, la donna curda di 22 anni che ha perso la vita mentre si trovava in stato di fermo da parte della polizia, gliiani scendono inanche acontro il. “Noi siamo qui per Mahsa – ha dichiarato uno dei partecipanti al microfono – ma siamo qui anche perquelle ragazze uccise in passato dal governo. Loro ci sparano contro, mentre noi siamo a mani libere” Il corteo, al quale ha partecipato un migliaio di persone, è partito dadella Repubblica ha raggiuntoMadonna di Loreto, nei pressi diVenezia. Al termine della manifestazione diversie ...

