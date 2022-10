Il Questore di Latina vieta il concerto di un cantante neomelodico | “Inneggia alla mafia”

(Di sabato 1 ottobre 2022)– Ilpalermitano Agostino Galluzzo, in arte Daniele De Martino, si sarebbe dovuto esibire presso un locale di Sezze Romano il prossimo 2 ottobre. Tuttavia, l’artista già in passato è stato raggiunto dmisura di prevenzione dell’Avviso Orale emesso daldi Palermo, a seguito della sua condotta anti-sociale, in quanto non estraneo al contesto malavitoso, i cui testi musicali veicolano messaggi espliciti contro i collaboratori di giustizia e sono inoltre espressione di solidarietà al sistema delle mafie. La contiguità delcon tali ambienti malavitosi è inoltre attestata dpubblicazione, sui propri profili social, di fotografie che lo ritraggono in compagnia di noti esponenti di “Cosa Nostra”. In considerazione degli ...

... sui propri profili social, di fotografie che lo ritraggono in compagnia di noti esponenti di Cosa Nostra, spiega una nota della questura di. IlMichele Maria Spina ha vietato il ... Nuovi dirigenti in questura: dalla Digos alla squadra mobile e alla volante Anche da Latina arriva il provvedimento. L'artista avrebbe dovuto esibirsi il prossimo 2 ottobre in un bar-caffetteria ...