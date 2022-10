Il caffè: un rito irrinunciabile tra tradizione, gusto e saper fare (Di sabato 1 ottobre 2022) ROMA – E’ un rito, fatto di tradizione, sapienza, gusto. Il caffè, nelle sue innumerevoli preparazioni, accomuna culture e popolazioni in giro per il mondo. Proprio per questo ogni anno il 1° ottobre si celebra la Giornata internazionale del caffè, un momento di festa ma anche di riscoperta del viaggio che c’è dietro ogni tazzina, un viaggio che trasforma un prodotto agricolo in un’esperienza di gusto. Lo sanno bene gli italiani, bevitori abituali di caffè in nove casi su 10, che hanno elevato quest’esperienza, con saper fare e conoscenza, a rito irrinunciabile, parte integrante della nostra cultura e motore economico del Paese come sottolinea il video manifesto lanciato dal Consorzio promozione ... Leggi su lopinionista (Di sabato 1 ottobre 2022) ROMA – E’ un, fatto di, sapienza,. Il, nelle sue innumerevoli preparazioni, accomuna culture e popolazioni in giro per il mondo. Proprio per questo ogni anno il 1° ottobre si celebra la Giornata internazionale del, un momento di festa ma anche di riscoperta del viaggio che c’è dietro ogni tazzina, un viaggio che trasforma un prodotto agricolo in un’esperienza di. Lo sanno bene gli italiani, bevitori abituali diin nove casi su 10, che hanno elevato quest’esperienza, cone conoscenza, a, parte integrante della nostra cultura e motore economico del Paese come sottolinea il video manifesto lanciato dal Consorzio promozione ...

