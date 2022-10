Hit Parade: Night Skinny si tiene saldo in classifica, tornano i Verdena (Di sabato 1 ottobre 2022) Continua il fermento musicale, portato avanti con l’arrivo della nuova stagione autunnale. Nuovi progetti prendono vita, mentre salutiamo ancora l’estate che porta via con sé i protagonisti delle hit della calda stagione. Il podio subisce qualche variazione e non mancano new entry, ma sono in risalita anche i ‘veterani’ della classifica degli album più venduti secondo Fimi/Gfk. Resta solido in vetta alla classifica degli album più venduti dell’ultima settimana secondo Fimi/Gfk Night Skinny. Il proceder nel nuovo album Botox riesce a inaugurare un progetto monumentale che è stato in grado di raggruppare ben 40 artisti, a volte anche diversi tra loro, del panorama musicale italiano e internazionale. In seconda posizione c’è invece una new entry. Courtesy of Press OfficeEntrano nella classifica e si ... Leggi su velvetmag (Di sabato 1 ottobre 2022) Continua il fermento musicale, portato avanti con l’arrivo della nuova stagione autunnale. Nuovi progetti prendono vita, mentre salutiamo ancora l’estate che porta via con sé i protagonisti delle hit della calda stagione. Il podio subisce qualche variazione e non mancano new entry, ma sono in risalita anche i ‘veterani’ delladegli album più venduti secondo Fimi/Gfk. Resta solido in vetta alladegli album più venduti dell’ultima settimana secondo Fimi/Gfk. Il proceder nel nuovo album Botox riesce a inaugurare un progetto monumentale che è stato in grado di raggruppare ben 40 artisti, a volte anche diversi tra loro, del panorama musicale italiano e internazionale. In seconda posizione c’è invece una new entry. Courtesy of Press OfficeEntrano nellae si ...

