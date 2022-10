Domenica In ospiti 2 ottobre 2022 | Mara Venier intervista Serena Rossi

agorarai : Ecco gli ospiti di @GiusiGiusisan per domenica 2 ottobre ad #agoraweekend. Vi aspettiamo dalle 8.00 su @RaiTre… - TenutaTalamonti : Torna #RadiciVestine con l’evento Approdi di #Vino e #Mare, sui #Trabocchi del Porto di #Pescara ??Domenica 2.10.22,… - telodogratis : Domenica In, gli ospiti di Mara Venier il 2 ottobre 2022: scaletta e anticipazioni - CorriereAlbaBra : Domenica 2 ottobre (con fischio d'inizio alle ore 15) allo stadio 'Luigi Barbieri' di Pinerolo, si gioca la 6a gior… - GenteVipNews : Ospiti Verissimo anticipazioni e ospiti puntata 1-10 e domenica 2 ottobre 2022 -

I minuti scorrono sul cronometro e gliallenati dal tecnico Siviglia tentano di replicare ... 1 - 0 casalingo26 settembre 2021 all'andata ad Avellino e colpo esterno per 1 - 3 al ...Benevento - Ascoli alle 16.15, ultimo match del weekend. Bari - Brescia 6 - 2 La sblocca ... Gliprovano a raddrizzarla con Bisoli, prima del possibile 2 - 0 sprecato al limite da ...Grande soddisfazione per il direttore del Museo, Carmelo Malacrino, a conclusione di una settimana ricca di eventi ...Reggio Calabria: domenica al Museo Archeologico con ingresso gratuito, un weekend tra scienza, cultura e territorio Domenica 2 ottobre torna l’ingresso gratuito per tutti al Museo Archeologico Naziona ...