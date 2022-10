DIRETTA F1, GP Singapore 2022 LIVE: classifica FP3, Leclerc davanti a tutti sul bagnato (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO QUALIFICHE GP Singapore 2022 F1 SU TV8 13.03 Bandiera a scacchi a Marina Bay. Ferrari in vetta con Leclerc, perfetto contro Max Verstappen. 13.00 Sainz sale al terzo posto alle spalle di Vestappen. Problemi, invece, per una delle AlphaTauri, in difficoltà nel terzo settore. 12.59 Ultimo minuto d’azione. Leclerc è sempre in vetta con cinque decimi su Verstappen. 12.58 Verstappen e Leclerc continuano a sfidarsi per il giro più veloce. Il campione del mondo è virtualmente secondo con cinque decimi di ritardo. 12.56 La direzione gara ha messo sotto investigazione Mick Schumacher, protagonista di un problema in pit lane con una ruota. 12.54 La classifica aggiornata: 1 Charles Leclerc ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO QUALIFICHE GPF1 SU TV8 13.03 Bandiera a scacchi a Marina Bay. Ferrari in vetta con, perfetto contro Max Verstappen. 13.00 Sainz sale al terzo posto alle spalle di Vestappen. Problemi, invece, per una delle AlphaTauri, in difficoltà nel terzo settore. 12.59 Ultimo minuto d’azione.è sempre in vetta con cinque decimi su Verstappen. 12.58 Verstappen econtinuano a sfidarsi per il giro più veloce. Il campione del mondo è virtualmente secondo con cinque decimi di ritardo. 12.56 La direzione gara ha messo sotto investigazione Mick Schumacher, protagonista di un problema in pit lane con una ruota. 12.54 Laaggiornata: 1 Charles...

MaStep92__ : RT @SkySportF1: ? LECLERC FIRMA le #FP3 a Singapore ?? Alonso in top 5, Mercedes lontane I risultati ? - SkySport : RT @SkySportF1: ? LECLERC FIRMA le #FP3 a Singapore ?? Alonso in top 5, Mercedes lontane I risultati ? - SkySportF1 : ? LECLERC FIRMA le #FP3 a Singapore ?? Alonso in top 5, Mercedes lontane I risultati ? - zazoomblog : DIRETTA F1 GP Singapore 2022 LIVE: Verstappen svetta in classifica condizioni difficili a Marina Bay - #DIRETTA… -