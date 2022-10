De Laurentiis è primo in Serie A col Napoli e in Serie B col Bari (Di sabato 1 ottobre 2022) È un brutto momento per i detrattori di Aurelio De Laurentiis che si sono impantanati lungo la Napoli-Bari messi fuori uso dalla propria incompetenza. De Laurentiis sta vivendo un momento magico con entrambe le squadre di calcio. Del Napoli sappiamo: oggi la squadra di Spalletti ha battuto anche il Torino e si è confermata in testa alla classifica dove domani potrebbe ritrovarsi sola al comando nel caso in cui l’Atalanta non batta la Fiorentina (si gioca a Bergamo). Quest’estate De Laurentiis ha finalmente cambiato l’aria nello spogliatoio del Napoli. Decisione che ha incontrato incomprensibili resistenze da parte della fascia più strillazzera della tifoseria che giudicava i calciatori in uscita con una lente molto deformante. Al momento Mertens sta giocando la sua ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 ottobre 2022) È un brutto momento per i detrattori di Aurelio Deche si sono impantanati lungo lamessi fuori uso dalla propria incompetenza. Desta vivendo un momento magico con entrambe le squadre di calcio. Delsappiamo: oggi la squadra di Spalletti ha battuto anche il Torino e si è confermata in testa alla classifica dove domani potrebbe ritrovarsi sola al comando nel caso in cui l’Atalanta non batta la Fiorentina (si gioca a Bergamo). Quest’estate Deha finalmente cambiato l’aria nello spogliatoio del. Decisione che ha incontrato incomprensibili resistenze da parte della fascia più strillazzera della tifoseria che giudicava i calciatori in uscita con una lente molto deformante. Al momento Mertens sta giocando la sua ...

