Borussia Dortmund: cosa chiede Moukoko per rinnovare (Di sabato 1 ottobre 2022) Secondo la Bild per rinnovare il contratto in scadenza con il Borussia Dortmund Youssoufa Moukoko chiede 6 milioni di euro all’anno e... Leggi su calciomercato (Di sabato 1 ottobre 2022) Secondo la Bild peril contratto in scadenza con ilYoussoufa6 milioni di euro all’anno e...

GioTroppoTop : RT @hotspaghetts: pazzesco come juventus e borussia dortmund sono in realtà la stessa squadra - sportli26181512 : Borussia Dortmund: cosa chiede Moukoko per rinnovare: Secondo la Bild per rinnovare il contratto in scadenza con il… - 95Marcov : Un sud coreano ancora migliore in campo. Monito che per chi voleva gli scarti di PSG e Borussia Dortmund. il calcio è universale - _mmire : RT @hotspaghetts: pazzesco come juventus e borussia dortmund sono in realtà la stessa squadra - cuadrvdo : RT @hotspaghetts: pazzesco come juventus e borussia dortmund sono in realtà la stessa squadra -