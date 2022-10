Autovetture in fiamme nella notte | paura a Forino

(Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – I Vigili del Fuoco di Avellino, alle ore 03’20 dellaappena trascorsa, sono intervenuti nel comune diin via Murato, adiacente alla Chiesa del Santissimo Rosario, per un incendio che ha visto coinvolte due. Leche sono partite da un veicolo e si sono propagate a quello adiacente, sono state spente mettendo in sicurezza l’area. Danni si sono registrati alla facciata dell’edificio di culto e ad un armadietto ENEL adiacente, che ha visto rimanere l’intero isolato senza energia elettrica. Si è richiesto l’intervento di una squadra ENEL per la risoluzione del problema. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

