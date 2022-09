Uomini e Donne anticipazioni: arriva il primo bacio che non ti aspetti (Di venerdì 30 settembre 2022) Uomini e Donne: andiamo a vedere tutte le anticipazioni sulla puntata registrato sabato 24 settembre. Cosa è successo al Trono Over e al Trono Classico? Uomini e Donne è iniziato ormai da una settimana. Maria De Filippi, come sempre, ormai conduce il dating show più famoso della televisione. Sabato 24 settembre è stata registrata una L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 30 settembre 2022): andiamo a vedere tutte lesulla puntata registrato sabato 24 settembre. Cosa è successo al Trono Over e al Trono Classico?è iniziato ormai da una settimana. Maria De Filippi, come sempre, ormai conduce il dating show più famoso della televisione. Sabato 24 settembre è stata registrata una L'articolo proviene da Leggilo.org.

