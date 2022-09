Terrore a Kabul | attacco suicida in una scuola

Corriere della Sera

L'ombra dell'Isis, principale rivale dei talebani al potere Ancora. Un attentatore si è fatto saltare in aria stamattina nella classe di una scuola nella zona sciita della capitale ...Torna il: almeno 19 persone sono rimaste uccise in un attentato suicida , preceduto da una sparatoria, compiuto in una scuola della capitale dell'Afghanistan. Al momento dell'attacco nell'... Kabul, attentato kamikaze in una scuola: strage di ragazzi L'aggressore si è fatto esplodere in classe tra gli studenti. L'istituto nel quartiere sciita della capitale dell'Afghanistan. L'ombra dell'Isis, principale rivale dei talebani al potere ...Almeno 32 persone sono rimaste uccise e oltre 40 ferite in un attentato suicida, seguito da una sparatoria in un un centro educativo a ovest di Kabul: lo ha riferito una fonte del governo afgano ad Al ...