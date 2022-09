Tennis: Atp Sofia, Sinner in semifinale (Di venerdì 30 settembre 2022) Sofia, 30 set. - (Adnkronos) - Jannik Sinner vola in semifinale al torneo Atp 250 di Sofia (veloce indoor, montepremi 534.555 euro). L'azzurro, numero 10 del mondo e prima testa di serie, supera l'australiano Aleksandar Vukic, numero 144 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-3 in un'ora e 16 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022), 30 set. - (Adnkronos) - Jannikvola inal torneo Atp 250 di(veloce indoor, montepremi 534.555 euro). L'azzurro, numero 10 del mondo e prima testa di serie, supera l'australiano Aleksandar Vukic, numero 144 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-3 in un'ora e 16 minuti.

