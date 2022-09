“Striscia la Notizia”, la truffa del benzinaio: attenzione al distributore (Di venerdì 30 settembre 2022) News Tv. Striscia la Notizia ha indagato su una truffa messa in atto da un benzinaio. A spiegarla, nella puntata di ieri giovedì 29 settembre è Max Laudadio. L’inviato ha molta esperienza con i truffatori, avendone intervistati tanti. Già quest’anno ha affrontato prede di Striscia piuttosto irascibili e ne ha pagato le conseguenze durante un servizio. Anche nel servizio di ieri ha colpo in flagrante il benzinaio furbetto. L’inviato del tg satirico di Canale 5 ha verificato che effettivamente i clienti sono costretti a pagare più del dovuto i loro rifornimenti di carburante: in che modo? Laudadio, durante il servizio, ha anche avuto modo di confrontarsi con il gestore del distributore che cerca di arrampicarsi sugli specchi con scuse campate per aria. ... Leggi su tvzap (Di venerdì 30 settembre 2022) News Tv.laha indagato su unamessa in atto da un. A spiegarla, nella puntata di ieri giovedì 29 settembre è Max Laudadio. L’inviato ha molta esperienza con itori, avendone intervistati tanti. Già quest’anno ha affrontato prede dipiuttosto irascibili e ne ha pagato le conseguenze durante un servizio. Anche nel servizio di ieri ha colpo in flagrante ilfurbetto. L’inviato del tg satirico di Canale 5 ha verificato che effettivamente i clienti sono costretti a pagare più del dovuto i loro rifornimenti di carburante: in che modo? Laudadio, durante il servizio, ha anche avuto modo di confrontarsi con il gestore delche cerca di arrampicarsi sugli specchi con scuse campate per aria. ...

borghi_claudio : Ultimi incontri al palazzo dei gruppi della Camera. Affacciandosi dai gruppi si vede sotto via Uffici del Vicario e… - dottorcorbelli1 : @Danireport Quando ero piccolo cominciava 1930 massimo 20 Non un minuto di più poi striscia la notizia e via sempre più tardi - lucaiannielloLI : @CIAfra73 ma tu sai come mai fecero condurre alla Vento striscia la notizia? - SerieTvserie : Wanna e una Striscia la notizia che non c’è più - BENITOCICCAREL4 : Elezioni, il giorno dopo: i meme più divertenti - Video - Striscia la Notizia: -