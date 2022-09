Serie A | Arnautovic è il giocatore del mese di settembre

(Di venerdì 30 settembre 2022) Marko, per la prima volta da quando è in Italia, è stato eletto migliordel campionato diA per ildi. L’attaccante del Bologna è stato scelto dall’Assocalciatori per l’ottimo rendimento avuto nelle ultime settimane. Accostato in estate a Juventus e Manchester United, l’ex Inter è rimasto a Bologna dove i tifosi lo hanno sempre osannato e “lo hanno investito del ruolo di leader carismatico“, sottolinea l’Assocalciatori, ricordando anche che l’austriaco è in cima alla classifica marcatori. Finora ha segnato 6 dei 7 gol fatti dal Bologna (di Barrow l’altra). SportFace.

