“Pronti a negoziare con Kiev | ma…” | il discorso di Putin | tra accuse all’Occidente e frecciate a Gorbaciov

(Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set – “Voglio che mi sentano a, che mi sentano in Occidente: le persone che vivono nel Lugansk, nel Donetsk, a Kherson e Zaporizhzhia diventano nostri cittadini per sempre. Il popolo ha scelto e la scelta del popolo è definitiva“. Sono le parole con cui Vladimirha aperto la cerimonia di firma dei trattati di annessione delle quattro regioni ucraine, nella Sala di San Giorgio del Gran Palazzo del Cremino. Il presidente russo, nel suodavanti a parlamentari ed esponenti del governo, ha poi detto che l’annessione in questione rappresenta “la volontà di milioni di persone” che hanno esercitato “un diritto integrale”. Dunque a suo avviso si tratta di “una scelta delle persone che (in quelle regioni, ndr) ci abitano”, in nome di “un legame spirituale che ci siamo trasmessi di generazione in generazione”. Lì “è ...