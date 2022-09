Prezzi biglietti per Paolo Nutini a Milano nel 2023, al via la prevendita (Di venerdì 30 settembre 2022) Paolo Nutini a Milano nel 2023: l’artista annuncia un univo evento in programma nella penisola per il prossimo anno ed è il primo headline degli IDays. Il concerto di Paolo Nutini a Milano nel 2023 si terrà all’Ippodromo SNAI il 24 giugno. Nelle prossime settimane saranno annunciati gli headline delle prossime date del festival. Per Nutini sarà l’occasione per presentare il nuovo album, Last Night In The Bittersweet, in una unica serata in Italia. L’album ha esordito al primo posto della Official Albums Chart britannica, era stato anticipato dai singoli “Lose It” e “Through The Echoes”, “Shine A light”, “Pietrified in Love” e “Acid eyes”. Il concerto italiano si colloca nell’ambito di una tournée europea di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 settembre 2022)nel: l’artista annuncia un univo evento in programma nella penisola per il prossimo anno ed è il primo headline degli IDays. Il concerto dinelsi terrà all’Ippodromo SNAI il 24 giugno. Nelle prossime settimane saranno annunciati gli headline delle prossime date del festival. Persarà l’occasione per presentare il nuovo album, Last Night In The Bittersweet, in una unica serata in Italia. L’album ha esordito al primo posto della Official Albums Chart britannica, era stato anticipato dai singoli “Lose It” e “Through The Echoes”, “Shine A light”, “Pietrified in Love” e “Acid eyes”. Il concerto italiano si colloca nell’ambito di una tournée europea di ...

