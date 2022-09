**Pd: Letta, 'congresso può svolgersi a regole vigenti e iniziare rapidamente'** (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Tutto può svolgersi a regole vigenti. E quindi può iniziare rapidamente. È un percorso aperto che può e deve coinvolgere, oltreché i nostri mondi di riferimento, anche il paese intero, dimostrando a tutti la forza e l'utilità di un partito-comunità, contrapposto ai tanti partiti personali che abitano oggi la nostra scena politica". Si legge nella lettera di Enrico Letta agli iscritti e alle iscritte sul congresso Costituente del Nuovo Pd, 'Apertura, opposizione, nuova vita'. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Tutto può. E quindi può. È un percorso aperto che può e deve coinvolgere, oltreché i nostri mondi di riferimento, anche il paese intero, dimostrando a tutti la forza e l'utilità di un partito-comunità, contrapposto ai tanti partiti personali che abitano oggi la nostra scena politica". Si legge nella lettera di Enricoagli iscritti e alle iscritte sulCostituente del Nuovo Pd, 'Apertura, opposizione, nuova vita'.

