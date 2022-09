Napoli, notte di sangue a piazza Carlo III: «Mio figlio in fin di vita, libero il suo aggressore» (Di venerdì 30 settembre 2022) Non c?era pericolo di fuga ed eravamo fuori dalla flagranza del reato. Sono i due fattori che hanno spinto la Procura di Napoli a non applicare un fermo di polizia a carico di un ventenne,... Leggi su ilmattino (Di venerdì 30 settembre 2022) Non c?era pericolo di fuga ed eravamo fuori dalla flagranza del reato. Sono i due fattori che hanno spinto la Procura dia non applicare un fermo di polizia a carico di un ventenne,...

