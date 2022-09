Lukashenko, se Europa lo vuole, pace in Ucraina in pochi giorni (Di venerdì 30 settembre 2022) "Se gli europei lo vogliono sinceramente, la pace" in Ucraina "può essere raggiunta in pochi giorni". Lo ha affermato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, accettando le credenziali di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 settembre 2022) "Se gli europei lo vogliono sinceramente, la" in"può essere raggiunta in". Lo ha affermato il presidente bielorusso Alexander, accettando le credenziali di ...

