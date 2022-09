Luis Quiñones, pugile morto a 25 anni dopo un incontro per il titolo: fatale un pugno alla testa (Di venerdì 30 settembre 2022) È morto a 25 anni il pugile Luis Quiñones 5 giorni dopo l'incontro per il per il titolo contro Jose Muñoz a Barranquilla, in... Leggi su ilmattino (Di venerdì 30 settembre 2022) Èa 25il5 giornil'per il per ilcontro Jose Muñoz a Barranquilla, in...

Luis Quiñones, pugile morto a 25 anni dopo un incontro per il titolo: fatale un pugno alla testa È a 25 anni il Luis Quiñones 5 giorni dopo l' per il per il contro Jose Mu ñ oz a Barranquilla, in Colombia. Quiñones ha subito un duro colpo alla testa durante l'incontro ed è stato portato d'...