L'oroscopo di ottobre 2022, i segni più fortunati e i meno fortunati (Di venerdì 30 settembre 2022) oroscopo di ottobre 2022: che mese impegnativo! ottobre è uno dei mesi più cruciali a cui prestare attenzione, poiché molti pianeti avranno cambiamenti significativi. Tre pianeti (Mercurio, Plutone e Saturno) e due asteroidi terminano i loro moti retrogradi, provocando la voglia di muoversi avanti con ambizione. Anche la stagione delle eclissi inizia verso la fine del mese, aggiungendo ancora più energia a un mese già ricco di eventi astrali. Iniziamo il mese nella stagione della Bilancia, l'archetipo della bellezza, dell'armonia e dell'arte. Desidereremo relazionarci e trascorrere più tempo con le persone, poiché la Bilancia è uno dei segni più socievoli. Cercheremo anche il piacere e lo troveremo. Con Mercurio in moto diretto dal 2 ottobre dopo il terzo Mercurio retrogrado del ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 30 settembre 2022)di: che mese impegnativo!è uno dei mesi più cruciali a cui prestare attenzione, poiché molti pianeti avranno cambiamenti significativi. Tre pianeti (Mercurio, Plutone e Saturno) e due asteroidi terminano i loro moti retrogradi, provocando la voglia di muoversi avanti con ambizione. Anche la stagione delle eclissi inizia verso la fine del mese, aggiungendo ancora più energia a un mese già ricco di eventi astrali. Iniziamo il mese nella stagione della Bilancia, l'archetipo della bellezza, dell'armonia e dell'arte. Desidereremo relazionarci e trascorrere più tempo con le persone, poiché la Bilancia è uno deipiù socievoli. Cercheremo anche il piacere e lo troveremo. Con Mercurio in moto diretto dal 2dopo il terzo Mercurio retrogrado del ...

infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per domani 1 ottobre 2022 - infoitcultura : Oroscopo dal 29 settembre al 5 ottobre 2022 di Simon and the Stars - zazoomblog : Oroscopo Paolo Fox 1 ottobre 2022: le previsioni segno per segno di sabato - #Oroscopo #Paolo #ottobre #2022: - CorriereCitta : Oroscopo Paolo Fox 1 ottobre 2022: le previsioni segno per segno di sabato - infoitcultura : Le previsioni dell’oroscopo del Toro di ottobre 2022 -