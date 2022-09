L’Équipe – Trasferimenti | Jason Denayer ex-OL un anno negli Emirati | allo Shabab Al-Ahli

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 30 settembre 2022) 2022-09-26 18:08:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a seguito dell’ultima notizia pubblicata daha finalmente trovato un club. Al termine del contratto a Lione, dove ha giocato quattro anni, il difensore centrale belga si impegnerà nel clubno diAl-, con sede a Dubai. Annunciato in tutta Europa quest’estate, il nazionale belga non aveva ancora trovato un club quando si è chiusa la finestra di mercato. Una manna per il club allenato da Leonardo Jardim, ex allenatore del Monaco. Giunti all’informazione già durante l’estate, i vertici diAl-trasmesso una proposta di 1,5 milioni di euro netti all’. È stata accettata ...