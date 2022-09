Kabul, attentato kamikaze in una scuola: oltre 30 i morti (Di venerdì 30 settembre 2022) Nel centro educativo “Kaj” a ovest di Kabul, un attentatore si è fatto esplodere in un’aula gremita di studenti: l’aggressore ha sparato alla guardia dell’istituto, poi ha preso d’assalto l’aula e fatto detonare la sua cintura esplosiva tra gli studenti che si preparavano per un test di ammissione all’università. Lo stesso centro educativo “Kaj”, nel quartiere di Dasht al-Barshi, abitato da sciiti, era stato preso di mira nel 2018. Lo ha riferito una fonte del governo afgano ad Al-Jazeera. Secondo fonti di stampa nell’edificio c’erano almeno 150 studenti. Al momento l’attacco non è stato rivendicato. L’attentato kamikaze è avvenuto nel quartiere di Dasht-e-Barchi, un’area a maggioranza musulmana sciita nella parte occidentale di Kabul, dove vive la comunità minoritaria Hazara, teatro di alcuni degli ... Leggi su zon (Di venerdì 30 settembre 2022) Nel centro educativo “Kaj” a ovest di, unre si è fatto esplodere in un’aula gremita di studenti: l’aggressore ha sparato alla guardia dell’istituto, poi ha preso d’assalto l’aula e fatto detonare la sua cintura esplosiva tra gli studenti che si preparavano per un test di ammissione all’università. Lo stesso centro educativo “Kaj”, nel quartiere di Dasht al-Barshi, abitato da sciiti, era stato preso di mira nel 2018. Lo ha riferito una fonte del governo afgano ad Al-Jazeera. Secondo fonti di stampa nell’edificio c’erano almeno 150 studenti. Al momento l’attacco non è stato rivendicato. L’è avvenuto nel quartiere di Dasht-e-Barchi, un’area a maggioranza musulmana sciita nella parte occidentale di, dove vive la comunità minoritaria Hazara, teatro di alcuni degli ...

