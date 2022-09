Grande Fratello Vip 7: Gioele De Donà Dubbi Sul Matrimonio! (Di venerdì 30 settembre 2022) Grande Fratello Vip 7: Nella casa i concorrenti di dividono per il pensiero di Gioele. Ginevra Lamborghini l’attacca senza riserve, ma non è l’unica! Alfonso Signorini comunica il verdetto del televoto. I concorrenti non sanno che non verrà eliminato nessuno, ma verrà eletto il preferito da parte del pubblico a casa. Nella casa c’è una forte tensione. I nominati, sono schierati davanti al led. Il conduttore legge il verdetto. A salvarsi, è Nikita, Edoardo, Gioele. Gli altri tre devono aspettare il verdetto definitivo. Al Grande Fratello Vip si parla anche del matrimonio dell’anno, quello tra Gioele e Bradfort Beck. tra sfarzi e lussi, lei ha confidato ai compagni d’avventura che con il marito trascorre con lui sei mesi l’anno, per il resto, ognuno è libero di ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 30 settembre 2022)Vip 7: Nella casa i concorrenti di dividono per il pensiero di. Ginevra Lamborghini l’attacca senza riserve, ma non è l’unica! Alfonso Signorini comunica il verdetto del televoto. I concorrenti non sanno che non verrà eliminato nessuno, ma verrà eletto il preferito da parte del pubblico a casa. Nella casa c’è una forte tensione. I nominati, sono schierati davanti al led. Il conduttore legge il verdetto. A salvarsi, è Nikita, Edoardo,. Gli altri tre devono aspettare il verdetto definitivo. AlVip si parla anche del matrimonio dell’anno, quello trae Bradfort Beck. tra sfarzi e lussi, lei ha confidato ai compagni d’avventura che con il marito trascorre con lui sei mesi l’anno, per il resto, ognuno è libero di ...

