“GF Vip”, Adriana Volpe torna in studio: faccia a faccia con Sonia Bruganelli (Di venerdì 30 settembre 2022) News Tv, “GF Vip 7” Adriana Volpe torna: resa dei conti con Sonia Bruganelli – Adriana Volpe è tornata al «Grande Fratello Vip». La conduttrice, dopo essere stata concorrente e poi opinionista del reality show di Canale 5, durante la puntata di ieri, giovedì 29 settembre 2022, è tornata negli studi dello show condotto da Alfonso Signorini per salutare l’amico Giovanni Ciacci (tra i Vipponi che occupano il loft di Cinecittà) ma, soprattutto, per un confronto con l’acerrima nemica Sonia Bruganelli. Leggi anche l’articolo —> “GF Vip”, chi sono i concorrenti che rischiano l’eliminazione Adriana Volpe è tornata al “GF Vip 7” per fare una ... Leggi su tvzap (Di venerdì 30 settembre 2022) News Tv, “GF Vip 7”: resa dei conti conta al «Grande Fratello Vip». La conduttrice, dopo essere stata concorrente e poi opinionista del reality show di Canale 5, durante la puntata di ieri, giovedì 29 settembre 2022, èta negli studi dello show condotto da Alfonso Signorini per salutare l’amico Giovanni Ciacci (tra i Vipponi che occupano il loft di Cinecittà) ma, soprattutto, per un confronto con l’acerrima nemica. Leggi anche l’articolo —> “GF Vip”, chi sono i concorrenti che rischiano l’eliminazioneta al “GF Vip 7” per fare una ...

MondoTV241 : GF Vip, Adriana Volpe e la sorpresa a Giovanni Ciacci, l'incoraggiamento e la stima per l'amico, ecco le sue parole… - zazoomblog : Grande Fratello Vip tensione tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: Le repliche le lasciamo alle spalle - #Grande… - infoitcultura : Adriana Volpe torna al Grande Fratello Vip e rifiuta una proposta di Alfonso Signorini - zazoomblog : Adriana Volpe torna al Grande Fratello VIP 2022 per lanciare frecciatine alle opinioniste: ecco come - #Adriana… - zazoomblog : Adriana Volpe torna al Gf Vip e Sonia Bruganelli ammette: Mi è mancata - #Adriana #Volpe #torna #Sonia -