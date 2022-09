Compendio dell’orgoglioso “Noi” collettivo | origine di cose mirabili e terribili

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 30 settembre 2022) Benché sia la specie più intimamente litigiosa, il genere umano ha annesso qualunque impresa compiuta dai suoi singoli membri a un orgoglioso “Noi”. “Noi” – l’Uomo, abbiamo fatto questo e quest’altro… Adesso l’Uomo ha perso la sua pretesa neutralità, dal momento che “noi”, Samantha Cristoforetti, abbiamo preso il comando della Stazione spaziale internazionale. Per restare ai nostri giorni, “Noi” abbiamo appena centrato un asteroide per cambiarne la traiettoria. “Noi” – chi in particolare, non l’abbiamo ancora rivendicato – abbiamo fatto quattro buchi nei gasdotti profondi del Baltico, e gasato fauna e flora del mare. E fatto pensare anche ai più profani fra noi che “Noi” potremmo fabbricare in serie dei droni kamikaze sottomarini autoguidati capaci di tranciare tutti i cavi attraverso cui passano le nostre comunicazioni universali, tornando all’età delle ...