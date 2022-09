Brescia | omicidio in fonderia | ergastolo al nipote di Mario Bozzoli

gius_tumminia : RT @chilhavistorai3: +++ Condannato all'ergastolo Giacomo Bozzoli, il nipote di Mario, l’imprenditore sparito l'8 ottobre 2015 dalla fonder… - taj_zkt : RT @chilhavistorai3: +++ Condannato all'ergastolo Giacomo Bozzoli, il nipote di Mario, l’imprenditore sparito l'8 ottobre 2015 dalla fonder… - SilverioMadonna : RT @chilhavistorai3: +++ Condannato all'ergastolo Giacomo Bozzoli, il nipote di Mario, l’imprenditore sparito l'8 ottobre 2015 dalla fonder… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: +++ Condannato all'ergastolo Giacomo Bozzoli, il nipote di Mario, l’imprenditore sparito l'8 ottobre 2015 dalla fonder… - gabricile : RT @chilhavistorai3: +++ Condannato all'ergastolo Giacomo Bozzoli, il nipote di Mario, l’imprenditore sparito l'8 ottobre 2015 dalla fonder… -

La corte d'assise di Brescia ha condannato all'ergastolo Giacomo Bozzoli per l'omicidio e la distruzione del cadavere dello zio Mario, l'imprenditore bresciano svanito nel nulla l'8 ottobre 2015 dalla fonderia di Marcheno. Giacomo Bozzoli è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio e la distruzione di cadavere. Lo ha stabilito la corte d'Assise di Brescia. E' stata così accolta la richiesta dei pm, mentre la difesa aveva chiesto l'assoluzione.