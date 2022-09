AUSL Bologna | Concorso per 2 Collaboratori di Ricerca

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 30 settembre 2022) L’Azienda Unità Sanitaria Locale diha indetto unPubblico per selezionare 2 Figure come Collaboratore Professionale diSanitaria, per l’area tecnologie dell’informazione e comunicazione da svolgersi presso l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di. Bando diE' indettopubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale disanitaria, ai sensi dell'art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per ...