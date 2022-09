Uomini e Donne, Davide Donadei e Roberta Di Padua ammettono: “C’è stato un bacio”. E una ex di Amici sgancia la bomba: “Me, Roberta, e chissà quante altre” (Di giovedì 29 settembre 2022) Che Davide Donadei e Roberta Di Padua si piacessero era chiaro già quando, nella stagione 2020/2021, lui era tronista a Uomini e Donne. Ai tempi però la loro attrazione era stata fatta passare come semplice Amicizia. Lui infatti uscì dal programma scegliendo Chiara Rabbi, e la Di Padua continuò a fare il proprio percorso nel parterre degli “over”. Adesso le cose sono cambiate e tra Davide e Roberta la chimica è sfociata in un bacio. LA FINE DELLA STORIA CON CHIARA RABBI – A raccontare quanto accaduto sono i diretti interessati nella puntata di Uomini e Donne del 28 settembre. La storia tra Davide e Chiara è finita da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) CheDisi piacessero era chiaro già quando, nella stagione 2020/2021, lui era tronista a. Ai tempi però la loro attrazione era stata fatta passare come semplicezia. Lui infatti uscì dal programma scegliendo Chiara Rabbi, e la Dicontinuò a fare il proprio percorso nel parterre degli “over”. Adesso le cose sono cambiate e trala chimica è sfociata in un. LA FINE DELLA STORIA CON CHIARA RABBI – A raccontare quanto accaduto sono i diretti interessati nella puntata didel 28 settembre. La storia trae Chiara è finita da ...

