"Una scena davvero triste": Zazzaroni sbotta, scoppia il caso a Ballando (Di giovedì 29 settembre 2022) Nemmeno il tempo di iniziare e già montano le polemiche. Ballando con le stelle, edizione 2022, scalda i motori. Ma c'è una frase di Ivan Zazzaroni che lascia tutti senza parole. Il giornalista dice: “Sei cresciuta tantissimo davanti”, riferita come racconta Giuseppe Candela, alla collega Claudia Mercurio nel corso del programma “Il Bello del Calcio”. E Zazzaroni commenta: “scena triste”. Il tweet di Giuseppe Candela fa il giro della Rete. Ma ci sarebbero dei precedenti. In passato, la ballerina Anastasia Kuzmina aveva rivelato un irrispettoso aneddoto che riguardava Zazzaroni, probabilmente una frase infelice. Adesso cosa accadrà? Sarà arrivata questa polemica alle orecchie di Milly Carlucci? Intanto, la giuria di Ballando è pronta. Il cast pure. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Nemmeno il tempo di iniziare e già montano le polemiche.con le stelle, edizione 2022, scalda i motori. Ma c'è una frase di Ivanche lascia tutti senza parole. Il giornalista dice: “Sei cresciuta tantissimo davanti”, riferita come racconta Giuseppe Candela, alla collega Claudia Mercurio nel corso del programma “Il Bello del Calcio”. Ecommenta: “”. Il tweet di Giuseppe Candela fa il giro della Rete. Ma ci sarebbero dei precedenti. In passato, la ballerina Anastasia Kuzmina aveva rivelato un irrispettoso aneddoto che riguardava, probabilmente una frase infelice. Adesso cosa accadrà? Sarà arrivata questa polemica alle orecchie di Milly Carlucci? Intanto, la giuria diè pronta. Il cast pure. ...

