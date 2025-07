Terremoto fortissimo magnitudo 5.2 | Ancora una volta lì

Lettera a un'umanità silenziosa e mai abbastanza preparata: il terremoto, con la sua forza implacabile, ci ricorda quanto siamo fragili di fronte alla potenza della Terra. Quando il silenzio diventa assordante e le case tremano, ci troviamo a confrontarci con la nostra vulnerabilità e la necessità di solidarietà. Perchè, anche nel caos, la speranza può nascere da una comunità unita e consapevole.

C’è un silenzio che non consola. Quando tutto è immobile, quando le foglie non si muovono e i cani smettono di abbaiare. Il respiro della terra, lì sotto, è l’unico a restare sveglio. Nessuno lo sente, ma c’è. E a volte torna a farsi sentire. Sottile, poi crescente. Un tremore che inizia dal pavimento, sale alle pareti, scuote il cuore. È accaduto di nuovo. Le stoviglie hanno vibrato, i vetri hanno tremato, i corpi si sono alzati di scatto dal sonno. Una fitta di paura ha attraversato le stanze. Gente in strada, bambini in braccio, sguardi nel buio. E il pensiero che non sia finita. Scossa di magnitudo 5. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it