Gaia Costa uccisa sulle strisce da un Suv a Porto Cervo | guidava la moglie dell’ad di Lufthansa La donna ha lasciato l’Italia

Una tragedia scuote Porto Cervo: Gaia Costa, giovane baby sitter di 24 anni originaria di Tempio Pausania, ha perso la vita investita da un SUV mentre attraversava sulle strisce pedonali. La sua morte, avvenuta martedì mattina, lascia un vuoto profondo nella comunità e solleva ancora una volta il dramma delle strade pericolose. Un incidente che ci invita a riflettere sull’importanza della sicurezza e del rispetto sulle strade.

Stava andando al lavoro, come ogni giorno, nella Costa Smeralda, dove era impiegata come baby sitter stagionale. Ma martedì mattina, a Porto Cervo, Gaia Costa, 24 anni, non è mai arrivata. La giovane, originaria di Tempio Pausania, è stata investita da un Suv mentre attraversava sulle strisce pedonali di via Aga Khan, una delle principali arterie del centro turistico. I soccorsi sono stati immediati ma inutili: Gaia è morta poco dopo per le gravi ferite alla testa. Alla guida del veicolo c'era Vivian Alexandra Spohr, 51 anni, manager tedesca e moglie del CEO di Lufthansa, Carsten Spohr. La donna è indagata per omicidio stradale.