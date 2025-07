Montalto di Castro 17enne romano scava una buca in spiaggia e muore sepolto dalla sabbia Il padre dormiva sotto l' ombrellone

Una giornata di sogni e mare si è trasformata in tragedia a Montalto di Castro: un ragazzo romano di 17 anni, mentre si divertiva sulla spiaggia, ha scavato una buca e purtroppo è stato sepolto dalla sabbia. Il padre, che dormiva sotto l’ombrellone, ha assistito sconvolto alla scena. Una drammatica testimonianza di quanto sia importante la massima attenzione anche nei momenti di svago.

