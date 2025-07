Riforma Cra de Pascale | La sospensione degli accreditamenti imposta da Roma

La riforma CRA di Pasquale, che ha portato alla sospensione degli accreditamenti fino al 31 dicembre 2026 imposta da Roma, rappresenta una sfida significativa per l’Emilia-Romagna. Questa decisione, condivisa con tutte le Regioni in seguito alla legge nazionale 193, rischia di penalizzare il nostro territorio. Tuttavia, di fronte a questa difficoltà, abbiamo reagito prontamente e con determinazione, mettendo in campo strategie innovative per tutelare e valorizzare il nostro sistema sanitario.

