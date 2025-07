Ricostruzione Ucraina Zelensky | Serve un piano di ripresa simile al Piano Marshall – Il video

Dopo anni di conflitto, l’Ucraina si prepara a una rinascita fondamentale. Zelensky evidenzia che il percorso di ricostruzione richiede un piano ambizioso, paragonabile al Piano Marshall, e una coalizione internazionale forte e ben coordinata. Ora più che mai, è essenziale mettere in campo strategie precise, con leadership condivisa, per ridare vita alle città e alle speranze di un intero popolo. È il momento di agire concretamente: la ricostruzione dell’Ucraina dipende da noi.

(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2025 "Ora dobbiamo costruire una coalizione per la ricostruzione. Che questo sia il momento in cui la avviamo. Sappiamo cosa ha distrutto la Russia e sappiamo cosa servirà per ricostruire l’Ucraina, il popolo ucraino, le nostre vite. Serve un approccio sistematico, una coalizione con una leadership chiara: Paesi e aziende che possano guidare e coinvolgere altri. Serve anche un piano di ricostruzione chiaro. Pensate al ruolo che ha avuto il Piano Marshall nella ricostruzione e trasformazione dell’Europa. È anche grazie a quello che l’Europa ha goduto di pace e crescita economica per così tanti decenni" così il Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, intervenendo in apertura alla Conferenza sulla Ricostruzione dell'Ucraina alla Nuvola di Fuksas a Roma. 🔗 Leggi su Open.online

