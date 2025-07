Basile racconta l'allenamento con Sinner a Wimbledon | A un certo punto mi ha fatto una domanda

Pierluigi Basile, giovanissima promessa del tennis italiano, ha vissuto un'esperienza indimenticabile a Wimbledon allenandosi con Jannik Sinner prima della semifinale contro Djokovic. Tra scambi intensi, consigli preziosi e un gesto che ha lasciato il segno, il racconto svela l’umiltà e la determinazione di un campione in ascesa. Ma cosa ha chiesto Sinner in quel momento così speciale? Continua a leggere per scoprirlo.

