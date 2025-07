Bedizzole tragico incidente in moto | morto 19enne

Una tragica notte a Bedizzole: un giovane di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale che scuote la comunità. Mentre percorreva via XX Settembre, il suo destino si è spezzato all’improvviso a causa di una collisione con un’auto, lasciando dietro di sé dolore e interrogativi. Un dramma che ricorda quanto la sicurezza sulla strada sia fondamentale e quanto ogni vita sia preziosa.

Bedizzole (Brescia), 10 luglio 2025 - Drammatico incidente stradale nella serata di giovedì 10 luglio 2025. Un centauro di 19 anni è morto dopo essere stato sbalzato di sell a per l'impatto con una macchina nel centro di Bedizzole, in provincia di Brescia. Il giovane, originario della Macedonia del Nord e residente a Pasegne, in base alle prima informazioni procedeva con la sua motocicletta lungo via XX Settembre. All'improvviso all'altezza del civico 98 è entrato in rotta di collisione con un'auto che si muoveva nella stessa direzione e che lo precedeva. Una Opel Corsa guidata da un 63enne che aveva i mpostato una curva a sinistra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it