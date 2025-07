Viterbo scava buca sulla spiaggia e viene inghiottito | muore 17enne

Una tranquilla giornata in vacanza si è trasformata in tragedia a Montalto di Castro, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita dopo essere stato inghiottito dalla sabbia mentre scavava una buca sulla spiaggia. Un incidente che scuote profondamente tutta la comunità, lasciando interrogativi e un senso di incredulità. La procura di Civitavecchia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze di questa drammatica vicenda.

Scava una buca in spiaggia e muore soffocato dopo essere stato inghiottito dalla sabbia a Montalto di Castro. Vittima della tragedia un ragazzo di 17 anni di nome R. B. Il giovane, con i due fratelli più piccoli, aveva scavato un buca profonda nei pressi del camping Villaggio California, dove era in vacanza con i genitori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Tuscania. Indaga la procura della Repubblica di Civitavecchia.

Scava una buca in spiaggia, ci entra e viene inghiottito dalla sabbia: morto un 17enne. Il padre dormiva sotto l'ombrellone - Una tragica fatalità scuote la spiaggia di Montalto di Castro: un adolescente romano di 17 anni, mentre giocava sulla sabbia, è sprofondato in una buca e inghiottito dalla sabbia stessa.

