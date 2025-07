Maiori un successo l' inaugurazione della nuova filiale di Unicredit

semplice apertura, ma un segnale forte di fiducia e crescita per tutta la comunità. In un contesto in cui molte banche ridimensionano i propri servizi, UniCredit sceglie di investire nel territorio di Maiori, rafforzando il legame con la sua gente e offrendo soluzioni su misura per il futuro. Un passo importante che testimonia il nostro impegno a essere sempre più vicini ai nostri clienti, contribuendo allo sviluppo sostenibile della zona.

In un momento storico in cui molti sportelli chiudono, c’è chi sceglie di aprire. A Maiori, nel cuore della Costiera Amalfitana, UniCredit inaugura una nuova filiale: un presidio di prossimità pensato per ascoltare, orientare, accompagnare famiglie, imprese e professionisti locali. Non una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: maiori - filiale - successo - inaugurazione

Maiori, un successo l'inaugurazione della nuova filiale di 'Unicredit'; Maiori, un successo l'inaugurazione della nuova filiale di Unicredit.

Maiori, un successo l'inaugurazione della nuova filiale di "Unicredit" - Remo Taricani: "Abbiamo già modernizzato l’87% delle nostre filiali in Italia con 200 milioni di investimento, e assunto oltre 2 mila persone negli ultimi due anni in tutto il Paese" ... Secondo salernotoday.it

Apre a Maiori la nuova filiale UniCredit in Via Nuova Chiunzi - UniCredit inaugura una nuova filiale a Maiori, nel cuore della Costiera Amalfitana, consolidando la propria strategia di rafforzamento della rete fisica nel Mezzogiorno. Da ilvescovado.it